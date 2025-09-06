Deschamps replica al PSG: “Se Dembelé ha giocato vuol dire che stava bene”

07/09/2025 | 00:02:01

Il ct della Francia Deschamps si è espresso in conferenza sul caos dopo l’infortunio di Dembelé che hanno scatenato l’ira del PSG: “Se l’ho fatto scendere in campo è perché stava bene, altrimenti non l’avrei mai rischiato. Inoltre, l’infortunio ha interessato la coscia opposta a quella segnalata, e lui non aveva avvertito alcun fastidio significativo. Purtroppo è successo, ma avrebbe potuto accadere a chiunque. Dal punto di vista medico non c’era alcun problema, io ho preso la mia decisione”.

Foto: Instagram PSG