Deschamps: “Rabiot sta facendo benissimo al Milan, il fatto che stia giocando è positivo per la Francia”
06/10/2025 | 17:13:46
Il CT della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa del grande avvio di stagione di Rabiot con la maglia del Milan: “Adrien ha giocato una serie di partite facendo abbastanza bene o addirittura molto bene, col suo nuovo club. Si vede che è in una forma migliore rispetto al recente passato. Al Milan gioca con un modulo diverso rispetto al nostro, ma sa cosa mi aspetto da lui qui. Sarà certamente coinvolto. E dal punto di vista atletico, il fatto che abbia giocato una serie di partite è positivo per noi”.
Foto: Instagram Francia