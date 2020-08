Deschamps: “Rabiot è tornato alla Juve su ottimi livelli. Mbappé ha fatto delle cose interessanti”

Deschamps, commissario tecnico della Nazionale francese, ha parlato anche di Lionel Messi nella conferenza stampa (Pogba e Ndombele positivi al covid-19). Queste alcune delle dichiarazioni: “E’ una questione che non riguarda me ma Lionel e il Barcellona. Griezmann era felice di giocare con Leo, non erano incompatibili. A volte hanno funzionato, a volte meno. All’Atletico però la squadra era costruita attorno a lui. Mbappé ha fatto delle cose interessanti, avrebbe potuto farne altre meglio nelle ultime gare. Martial? Spero che venga risparmiato dagli infortuni e che questo gli darà l’opportunità di giocare in gruppo per queste due partite.” Il ct dopo ha parlato di Rabiot, convocato in extremis per sostituire Ndombele positivo al coronavirus: “È tornato su ottimi livelli con la Juventus. Non mi piace prendere posizioni radicali, Adrien è rimasto selezionabile”.

Foto: twitter EquipeDeFrance