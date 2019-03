Didier Deschamps, attuale commissario tecnico della Francia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de L’Equipe soffermandosi anche sul futuro di Zinedine Zidane: “Prima o poi Zidane siederà su questa panchina. Non so quando questo succederà, ma mi sembra una cosa scontata, così come è successo a me. Ora non credo comunque che sia un problema che riguardi me o lui”.

Foto: newindianexpress