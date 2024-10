Deschamps: “Pavard escluso? Non gioca sempre nell’Inter. Seguo anche Kalulu”

L’assenza Benjamin Pavard dalla lista dei convocati della Nazionale francese, dopo gli zero minuti giocati all’Europeo, è stato uno dei temi dibattuti nella conferenza stampa odierna di Didier Deschamps. Il ct francese ha motivato così la scelta di escludere il difensore dalle proprie scelte: “Benjamin gioca, ma non tutte le partite; so cosa può fare Kalulu? Ovviamente seguo diversi giocatori, compreso Kalulu. Lo faccio da quando giocava al Milan, ha avuto una stagione complicata l’anno scorso. Da qualche settimana ha firmato per un grande club come la Juventus, quindi questo è un bene per lui”.

Foto: Instagram francia