Deschamps: “Pallone d’oro a Kanté? Difficile, poco creativo e non segna tanti gol. Siamo i favoriti per gli Europei”

Didier Deschamps ,commissario tecnico della Francia, nel corso dell’intervista a RMC si è soffermato anche su Kanté che dopo il trionfo in Champions League sogna il pallone d’oro: “Non so se sia accessibile per un giocatore poco creativo e che segna poco”. Poi sul cammino che dovrà fare la Nazionale francese agli Europei. “Non ci nascondiamo. Con il nostro titolo di campione del mondo, siamo tra i favoriti. Il talento e la qualità ci sono. Ho il privilegio di avere giocatori di altissimo livello. Non solo nel settore offensivo ma in tutte le linee”.

FOTO: Twitter Francia