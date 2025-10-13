Deschamps: “Non si possono fare determinati errori. Gli arbitri alcune volte dormono”

14/10/2025 | 00:10:27

Il Ct della Francia, Didier Deschamps, ha parlato a RS1 dopo il 2-2 in casa dell’Islanda.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto un grandissimo controllo del gioco. Gli islandesi hanno fatto due tiri in porta e due gol. Non abbiamo fatto abbastanza nel primo tempo. Eravamo in vantaggio 2-1, e ciò che mi fa arrabbiare è il modo in cui prendiamo il secondo gol: siamo scoperti, troppo alti, proprio dopo aver segnato. Siamo messi male in campo. Forse c’è stato un po’ di rilassamento, ma non deve succederci”.

Ancora critiche alla squadra: “È mancata l’iniziativa, sia palla al piede che con i movimenti senza palla. Abbiamo anche messo pochi cross, è ciò che ho detto a Florian Thauvin. Siamo stati un po’ trattenuti, ci siamo sciolti nel secondo tempo, purtroppo commettendo quell’errore. Rabbia contro gli arbitri: “Sul primo gol, c’è fallo su Koné. Gli arbitri devono dormire a volte… Ci sono state decisioni anche su piccoli falli, forse anche perché giocavano in casa, l’ambiente poteva influenzarlo. Quel primo gol poteva essere annullato”.

Sulla rosa: “I tanti assenti non si possono sostituire schioccando le dita, ci sono giocatori che hanno giocato tantissimo e che hanno riferimenti precisi. Akliouche è entrato bene. Forse è arrivato un po’ troppo timido. Devo fare i conti con gli infortuni, come spesso accade sono tutti nello stesso reparto… Facciamo di tutto per vincere le partite. C’era anche la qualità dell’avversario. Sono partite di alto livello, avremmo potuto vincerla anche se non li abbiamo dominati. E non sarete certo voi, i broadcaster a lamentarvi no? Ci sarà suspense fino alla fine”.

Foto: Instagram Francia