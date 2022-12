Upamecano e Rabiot out contro il Marocco per virus influenzale

Adrien Rabiot e Dayot Upamecano non riescono a recuperare per Francia-Marocco, semifinale che si disputerà questa sera alle ore 20. Didier Deschamps dovrà dunque rimpiazzare due titolari della sua nazionale, cercando una soluzione per rimediare alle assenze dovute all’infortunio del centrocampista e del difensore centrale.

Foto: Instagram Francia