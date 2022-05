Deschamps: “Mbappé è legato al PSG, ha fornito le sue argomentazioni. La sua decisione un bene per la Francia”

Didier Deschamps, ct della Francia, ha commentato in conferenza stampa la vicenda Mbappé, che ha scelto di restare e rinnovare col PSG. Queste le parole dell’ex Juve: “Si è presto tutto il tempo necessario per pensare. Ovviamente che Kylian rimanga in Ligue 1 è un bene per il calcio francese e anche per l’appeal e l’importanza del campionato all’estero. È legato al suo club. Ha fornito le sue argomentazioni. Credo che tutto sommato sia un bene anche perché gli obiettivi del PSG sono chiari. Vogliono diventare campioni d’Europa. In ogni caso parliamo ancora di un giovane giocatore, anche se ha fatto vedere tante cose. Forse un giorno vorrà andare all’estero”.

FOTO: Instagram Francia