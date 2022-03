Deschamps: “Maignan domani titolare. E’ un leader, è la forza silenziosa del gruppo”

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con il Sudafrica, dove ha annunciato la titolarità di Mike Maignan in porta.

Queste le sue parole: “Mike domani sarà titolare. È in continua crescita, quello che ha fatto al Lille è stato super e giustamente gli è valso la chiamata di un grande club come il Milan, dove sta trovando continuità e ottime prestazioni. È un’ottima cosa. Avevo detto che era per me il momento di vedere in azione più giocatori possibili, i portieri sono fra questi. Mike è la forza silenziosa del gruppo, con un carattere da leader”.

Foto: Twitter personale