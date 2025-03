Deschamps: “Le pause delle Nazionali sono sempre più complicate. Si gioca sempre di più”

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha parlato alla vigilia della gara contro la Croazia, ecco le sue parole: “La forza, la voglia, ci saranno. Essere di fronte al nostro campo, di fronte a 80.000 persone… Dobbiamo assicurarci di portarli con noi. Dovremo essere efficienti e impervi in ​​difesa. Poi, paragonandolo al 2013… Per loro, non significa necessariamente nulla. Sappiamo cosa c’è in gioco, l’obiettivo in palio”.