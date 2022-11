Deschamps: “Le favorite al Mondiale sono le solite Nazionali ma attenzione alle sorprese”

Il ct della Francia, ha parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, del Mondiale in Qatar e delle convocazioni: “Le favorite al Mondiale sono le solite, Brasile, Argentina, Germania, Inghilterra e Spagna, ma non è da sottovalutare l’Olanda che ha voglia di riscatto. Le sorprese fino alle semifinali ci possono essere come ogni Mondiale”. Sull’Italia ha dichiarato: “Dispiace non ci sia l’Italia, so cosa vuol dire, l’ho vissuto da calciatore. Per me tutte le grandi nazioni dovrebbero esserci. Giroud? Sa cosa voglio da lui, non deve pensare solo ai gol e sono sicuro possa aiutare la squadra. La decisione su di lui era presa da un pò”.

Foto: Instagram Francia