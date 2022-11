Deschamps: “La Danimarca è sottovalutata rispetto al suo valore reale”

Il ct della Francia, Deschamps, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Danimarca. Ha sottolienato la forza dei danesi. Di seguito le sue parole: “La Danimarca è sottovalutata rispetto al suo valore reale. Hanno una incredibile capacità di cambiare sistema di gioco a partita in corso. Dembelè? Ora è maturo. In velocità crea numerosi problemi agli avversari. Varane? Sta bene, se lo riterrò pronto sarà titolare.”

Foto: Equipe