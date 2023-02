Deschamps: “Juventus grande favorita, ma il Nantes non ha nulla da perdere”

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, nell’intervista concessa ai microfoni di France 3 ha parlato della sfida tra Juventus e Nantes nei sedicesimi di Europa League in qualità di doppio ex della sfida: “Tutto dipenderà dall’andata. La grande favorita è la Juventus. Ma il Nantes non ha niente da perdere. Ho indossato la maglia di questi due club che hanno per me un significato sentimentale”.

Foto: Instagram Francia