Deschamps: “Juve dopata nel ’96? L’unica verità che conta…”

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia campione del mondo, ha risposto alle recenti accuse di Endt, ex calciatore dell’Ajax che qualche giorno fa aveva dichiarato: “Nel ’96 abbiamo affrontato una Juve che forse era un po’ dopata”. Queste le parole di Deschamps ai microfoni di Mediaset: “Sono sempre dichiarazioni che possono mettere in dubbio, ma non c’è bisogno. C’è la verità del campo, è l’unica che conta per tutti”.

Foto: L’Equipe