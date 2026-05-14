Deschamps: “Io CT dell’Italia? Non mi vieto nulla, ne riparliamo dopo il Mondiale”

14/05/2026 | 22:34:30

Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa: “Dembelè? Ha dovuto affrontare tutto quello che ha passato, problemi fisici. Ha anche gestito bene le cose. Ora è dove si trova. È il vincitore del Pallone d’Oro, la sua efficacia, quello che fa… avrà un ruolo importante. La sua posizione da titolare? Sì, è un centravanti (a livello di club). Ma ha libertà, come con la nazionale francese . Nell’ultima partita contro il Bayern, era a destra. Come per gli altri, è importante averlo per controllare lo spazio. L’intesa tecnica con gli altri giocatori… Lui e il PSG ti puniscono. Io CT dell’Italia? Non mi vieto nulla. Tutti sanno che sono disponibile. Adesso però sono concentrato sul Mondiale. Ne riparliamo magari dopo”.

foto x francia