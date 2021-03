Deschamps: “In Kazakistan sarà un viaggio complicato, ma siamo la Francia. Abbiamo l’obbligo di vincere”

Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato così in conferenza stampa prima delle sfide contro Ucraina, Kazakistan e Bosnia, valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2022 in Qatar: “L’obbligo di fare risultato c’è perché siamo la Francia. Dobbiamo vincere le partite e mantenere un certo standard di gioco imponendolo sugli avversari senza perdere d’efficacia in difesa. Non ci saranno troppe sessioni di allenamento in questa settimana, ci concentreremo soprattutto sul recupero delle energie visto che molti giocatori tornano da infortuni o stanno vivendo un periodo opaco nei loro club. La Francia offre loro una quotidianità diversa e penso che possa aiutarli. L’Ucraina è un avversario diretto per il primo posto e cercherò di fare le scelte migliori per poter vincere, le analisi le faremo dopo. Credo che ci sarà comunque molta rotazione in queste tre gare vista anche la lunga trasferta che ci attende per arrivare in Kazakistan, dove giocheremo sul sintetico, e poi per la Bosnia tre giorni dopo. Due viaggi così lunghi e tante partite ravvicinate tenendo conto anche della situazione sanitaria non sono il massimo, ma ci adatteremo e non rischieremo nessuno. – conclude Deschamps – Lloris? Non ho ancora deciso se le giocherà tutte e tre o meno, sicuramente dovrebbe giocare contro l’Ucraina, poi dipenderà. Posso contate su altri tre portieri (Steve Mandanda, Mike Maignan, Alphonse Areola NdR) che sono allo stesso livello di Hugo”.