Deschamps: “Il ritorno di Kanté? Ci darà tanto. Mbappé? Non sarà distratto dalle voci di mercato. Tanto la scelta l’ha fatta”

Didier Deschamps, CT della Francia vice campione del Mondo e grande favorita per Euro 2024, ha parlato a margine delle convocazioni per la chermesse continentale.

Queste le sue parole: “Veniva da una stagione in cui non aveva giocato molto. Non ha giocato in un campionato europeo ma ha riacquistato tutte le sue capacità fisiche. Grazie alla sua esperienza, sono convinto che con lui la squadra francese farà meglio. Possiamo discutere dell’intensità del campionato saudita ma ha giocato più di 4.000 minuti durante la stagione, cioè più di 40 partite. Non ho avuto dubbi”.

Solidità difensiva: “Abbiamo il potenziale per essere solidi. Giocare ad alti livelli richiede solidità difensiva, ci deve essere un giusto equilibrio tra le due fasi. Upamecano e Konaté? Hanno giocato sempre, può succedere che ci sia un po’ di appannamento ma non ho dubbi sulla loro capacità di essere al livello richiesto”.

Maignan, Tchouameni e Coman infortunati: “Ho tutte le ragioni per pensare che saranno al 100%, se tutto andrà bene. Poi i tre casi sono diversi. Ci sarà un’altra scadenza: questa è la lista che dovevo comunicare alla UEFA, fino al 7 giugno posso cambiare. Vedremo, ma se ci sono è perché ritengo che stiano bene”.

Gestione di un gruppo forte: “Dobbiamo adattarci per inseguire il bene collettivo. Ci saranno giocatori che giocheranno tanto, altri meno, altri per niente. Il mio obiettivo è non perdere nessuno”.

Situazione Mbappé: “La sua situazione deve essere chiarita? Credo che abbia le idee chiare nella sua testa, poi ci sarà l’ufficializzazione. La sua scelta l’ha già fatta da tempo. Kylian ha questa capacità di essere ermetico su tante cose. Ha fatto molto bene a Parigi, non dimentichiamo tutto quello che è stato in grado di fare. È un essere umano che ha delle capacità ma può avere anche la sua sensibilità, le sue piccole debolezze. È in grado di gestire tutto”.

