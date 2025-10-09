Deschamps: “I fischi a Rabiot non dovrebbero succedere. Le rivalità tra club non devono superare l’amore per i Bleus”

09/10/2025 | 16:10:21

Il commissario tecnico della nazionale francese, Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Azerbaigian. Tra i tanti temi affrontati, anche i fischi dei tifosi parigini del Parco dei Principi nei confronti di Rabiot.

“È una cosa che non dovrebbe succedere, perché si tratta di giocatori che rappresentano la Francia. Ma siamo al Parco dei Principi, con ovviamente i tifosi di un club parigino. Adrien è adulto, è vaccinato e ci è abituato”.

Il messaggio rivolto ai tifosi:

“L’importante è sostenere qualsiasi giocatore indossi la maglia della Nazionale. Le rivalità tra club esistono, ma non devono superare l’amore per i Bleus”.

Foto: Instagram Francia