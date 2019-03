Deschamps su Griezmann: “È sottovalutato in Francia”

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa dei prossimi impegni della sua nazionale, soffermandosi anche su Antoine Griezmann: “In Francia è sottovalutato. Questo è sempre stato il caso per i francesi dall’estero. Antoine nel 2018 ha raggiunto una qualità molto, molto alta, essendo decisivo con il suo club in Europa League prima di esserlo con noi per diventare campione del mondo. Meritava una riconoscenza maggiore”. A chi gli chiede se le voci intorno all’attaccante potrebbero disturbarlo risponde: “È sufficientemente lucido, ha abbastanza maturità. Non c’è nessun problema con Antoine”.

Foto: L’Equipe