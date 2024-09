Deschamps: “Griezmann ha sempre onorato il calcio e i colori della Francia. Grazie di tutto”

Didier Deschamps, CT della Francia, ha commentato l’addio di Antoine Griezmann alla Nazionale transalpina.

Queste le sue parole: “Dopo una lunga e approfondita riflessione, Antoine ha deciso di porre fine alla sua magnifica carriera internazionale. Abbiamo avuto una lunga discussione su questo argomento di recente. Dal suo debutto nella squadra francese, dieci anni fa, abbiamo mantenuto un rapporto di fiducia. Non è mai facile tracciare un limite e dire basta alla nazionale. Soprattutto quando l’abbiamo rappresentata così bene. Ci vogliono coraggio, lucidità e onestà e ad Antoine, nella sua analisi, non sono mancati. Anche se la sua carriera non è finita, Antoine è stato e rimarrà un monumento del calcio francese, uno dei più grandi giocatori della sua storia. Al di là dei suoi 44 gol e 30 assist, il suo coinvolgimento nei risultati che abbiamo ottenuto nell’ultimo decennio è immenso. Spinto da uno spirito collettivo in ogni momento e da un raro altruismo verso gli altri giocatori offensivi, Antoine ha sempre onorato il calcio e la nostra maglia . Non ha mai tradito. Ovviamente è con grande emozione che prendo atto del suo ritiro dalla nazionale. Si è detto spesso che Antoine è il mio preferito: avevamo infatti instaurato un rapporto molto forte, che rimarrà intatto. Dal profondo del mio cuore, grazie di tutto, mio ​​Grizou”.

Foto: Instagram Francia