Deschamps: “Gli allenatori francesi sono sottovalutati”

A RMC Sport, Didier Deschamps, ha parlato della situazione generale degli allenatori francesi. Ecco le sue parole: “Gli allenatori francesi sono sottovalutati per vari motivi. Anche in Francia. Abbiamo molti allenatori stranieri, ma abbiamo anche molti ottimi allenatori francesi disoccupati. I miei colleghi stranieri che si formano in Francia sono competenti, questo è ovvio. E quando arrivano, sono spesso circondati da un grande staff tecnico che hanno scelto. Questo non accade spesso con un allenatore francese”.

Foto: Deschamps instagram francia