Deschamps: “Gara difficile. Da domani inizia un’altra competizione”

Il CT della Francia, Didier Deschamps, ha parlato ai microfoni di BeIN Sports dopo il pareggio per 2-2 contro il Portogallo che ha qualificato i transalpini come primi del girone F.

Queste le sue parole: “Non è stata una gara facile, abbiamo concesso i due gol per due errori, ma il pareggio ci sta. Eravamo in un girone pazzesco, un girone con grandi Nazionali e la quarta, l’Ungheria, ha dimostrato di essere forte. Abbiamo cercato di vincere il match, ma non ci siamo riusciti. Siamo arrivati primi, ora inizia una nuova competizione”.

Foto: Twitter Equipe de France