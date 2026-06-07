Deschamps: “Francia favorita? Questo status mi sembra logico e legittimo. Se non dai il massimo, lo paghi subito”

07/06/2026 | 10:57:19

Il commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Francia favorita? Una delle favorite. La parola favorita però non è un tabù. Questo status mi sembra logico e legittimo, perché dipende da quello che abbiamo realizzato finora, dalla qualità dei giocatori, dalla classifica Fifa, dove siamo tra i primi tre dal 2018. L’importante per il mio staff e i giocatori è di non considerare che tutto sia scontato, o che abbiamo appuntamento per la finale del 19 luglio. Durante il Mondiale ci saranno momenti difficili. L’ambizione è importante, ma ai vertici non c’è pietà per nessuno. Se non dai il massimo, lo paghi subito. Le altre favorite? La Spagna che con De La Fuente ha aggiunto velocità al possesso. E la velocità è difficile da gestire. La Germania, grande nazione del calcio, per la qualità dei giocatori. Come l’Inghilterra di Tuchel che apprezzo molto. Il Portogallo, da non sottovalutare. Le due sudamericane, Argentina e Brasile. E perché non il Marocco, sempre in crescita?”.

Foto: Instagram Francia