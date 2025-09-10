Deschamps elogia Mbappé: “La Francia avrà sempre bisogno di lui”. Poi il commento sul paragone con Henry

10/09/2025 | 17:20:22

Nel corso della conferenza stampa della nazionale francese, il commissario tecnico Didier Deschamps ha parlato della stella indiscussa della Francia, Kylian Mbappé. Di seguito le sue dichiarazioni: “Lui è molto bravo, sia mentalmente che fisicamente, è in forma, corre molto, è sempre efficace, ed è stato un ottimo leader, anche capitano in questo raduno. Quindi la Francia avrà sempre bisogno di Kylian, che è ben realizzato e questo si vede in ciò che fa in campo. È Kylian. Tutto è arrivato molto velocemente, sin da quando era molto giovane. E anche quando non è al massimo della condizione, è sempre qualcuno che segna gol. Thierry Henry è stato un attaccante straordinario a livello mondiale, Kylian ha ancora molti anni davanti a sé, ma questo fa parte dei suoi obiettivi e sicuramente ci riuscirà, perché fa tutto per alzare sempre l’asticella. Kylian è, naturalmente, un giocatore fuori dal comune, ma che si è sempre inserito e si è sempre inserito in un collettivo”.

Foto: X Euro 2024