Deschamps: “Difesa a tre? Ho la mia filosofia. Pogba avrà maggiori responsabilità”

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della finale di Nations League di domani contro la Spagna. Di seguito le sue parole.

Sulle condizioni della squadra dopo la positività al Covid di Rabiot

“Posso solo dire che questa mattina abbiamo fatto altri test, alle 8.00. Sono misure che devono essere adottate, la squadra sentirà la sua mancanza. Abbiamo fatto tutti i test e siamo tutti negativi. Abbiamo 21 giocatori a disposizione, sono tutti pronti”.

Sulla partita

“Loro giocheranno con una difesa a quattro, di solito giocano col 4-3-3. Tutto è possibile, ci sono tante opzioni a disposizione. Noi con la difesa a tre? Io ho le mie idee e la mia filosofia di gioco, in attacco abbiamo tre giocatori pericolosi. Contro il Belgio abbiamo visto cosa è successo, contro una squadra come la Spagna non ci sono molti spazi, soprattutto per gli esterni. Non cambieremo molto. Rabiot non ci sarà, ma abbiamo altri giocatori che possono occupare quella posizione. Pogba avrà maggiori responsabilità nel difendere, il suo ruolo è molto importante. Si muove tanto, può occupare diverse posizioni in campo. Il possesso palla della Spagna può fare la differenza? Sappiamo che loro sono forti, ma possiamo pressarli. Hanno tante qualità come squadra, hanno ottimi giocatori a disposizione. Possono uscire facilmente dalla pressione, sanno come cavarsela in quelle situazioni. Dobbiamo cercare di non sprecare troppe energie. Domani comunque faremo di tutto per poter vincere questa partita”.

Su Gavi

“Ci sono tanti giocatori che giocano ad altissimo livello. Ha giocato bene contro l’Italia, ha parecchia personalità. Io non guardo l’età dei giocatori, quando mancano i giocatori si mandano in campo i più giovani. È all’inizio della sua carriera”.

Su Varane

“La difesa a tre lo esalta, soprattutto se gioca al centro. Con il Real Madrid ha giocato sulla destra, ma secondo me giocando al centro della difesa ha parecchia esperienza e può guidare al meglio i compagni”.

Foto: Instagram Francia