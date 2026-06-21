Deschamps: “Dembelé? Gli state troppo addosso. L’Iraq? Non è una squadra debole, ha messo in difficoltà Norvegia e Spagna”

21/06/2026 | 23:38:07

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Iraq.

Le sue parole: “Critiche a Dembelé? Gli state addosso, c’è un bell’osso da rosicchiare. Ha avuto un primo tempo difficile, come tutta la squadra, a causa di ciò che ha proposto il Senegal e anche perché abbiamo commesso degli errori tecnic. Ousmane gioca come centravanti al PSG, qui invece non è così. Ci sono dei riflessi naturali, quindi ci sono degli accorgimenti da trovare, anche se nel secondo tempo Ous è andato molto meglio. Dipende anche dagli altri. Il Senegal chiudeva le vie centrali e noi ci siamo intestarditi troppo lì. Non appena siamo riusciti ad allargare un po’ il gioco e a costringere i loro terzini ad aprirsi, si sono creati più spazi”.

Sull’Iraq, paragonata in privato e tra le mura degli spogliatoi a Capo Verde: “Non è una piccola squadra, sono andati a qualificarsi in Messico contro la Bolivia, che è un’ottima squadra. Hanno pareggiato contro la Spagna e hanno tenuto testa alla Norvegia. Hanno degli automatismi, sanno come muoversi. I giocatori hanno una buona intesa tecnica. Non bisogna pensare che sarà una partita facile. Dobbiamo affrontare questo match con la stessa serietà e la stessa concentrazione, con l’obiettivo di qualificarci”.

Ancora su Dembelé e i problemi che si porta dietro “È acqua passata, ha giocato una decina di partite da titolare in Ligue 1. Non ha problemi o fastidi. Arriva da una stagione in cui non ha potuto avere continuità. Al PSG è stato gestito. Non deve frenarsi, spero possa liberarsi un po’ di più. Sono convinto che crescerà di condizione”.

Infine, sulla necessità di una vittoria per accedere ai sedicesimi: “Faremo di tutto per qualificarci. La terza partita sarà decisiva per la classifica. In seguito, questo ci porterà verso destinazioni differenti per il resto della competizione. Ma una cosa alla volta”.

Foto: Instagram Francia