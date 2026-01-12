Deschamps: “Courbis era un vero intenditore di calcio, perdiamo una personalità amata”

12/01/2026 | 12:20:09

Deschamps ha commentato alla Federcalcio francese la morte di Courbis, storico allenatore francese: “Con la scomparsa di Rolland Courbis , il calcio francese perde una personalità amata, calorosa e dal carattere forte. Un vero intenditore del calcio e delle sue complessità, ma anche del gioco stesso. Rolland ha allenato alcuni dei migliori club francesi, tra cui Bordeaux, Marsiglia, Lens e Montpellier. Era un vero appassionato. E negli ultimi anni ha scelto di condividere questa passione dietro un microfono, con il suo modo unico di esprimersi. Alla sua famiglia e ai suoi cari, porgo le mie più sincere condoglianze”.

Foto: Instagram Francia

