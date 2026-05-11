Deschamps: “Convocazioni? Ho 2-3 riflessioni da fare”

11/05/2026 | 22:53:18

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato a margine di un evento, soffermandosi anche sulle convocazioni per i Mondiali.

Le parole di Deschamps: “Non sento pressione, solo adrenalina, perché c’è molta attesa prima di un Mondiale. Aspettiamo questo momento da mesi e cercheremo di anticipare tutte le possibili situazioni. L’ultima? Sì, con la nazionale francese. Sarà la quarta e anche l’ultima, ma ci aspetta un appuntamento importantissimo e sarà una grande battaglia”.

All’allenatore è stata fatta una domanda anche sulle convocazioni, visto che tra tre giorni verranno pubblicati i pre-convocati della nazionale transalpina da cui uscirà la lista di quelli che tra un mese voleranno negli Stati Uniti: “Nella mia testa è tutto già definito, anche se restano ancora due o tre riflessioni da fare e, nel calcio, non si sa mai”.

Foto: Instagram Francia