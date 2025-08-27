Deschamps convoca Rabiot: “Non so cosa accadrà, ma la situazione sarà presto chiara”

27/08/2025 | 15:38:22

Il ct dell Francia Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della selezione francese, parlando anche del tema Rabiot: “Ho parlato con Adrien diverse volte, non entrerò nei dettagli. Ovviamente non è una situazione facile per lui, non so cosa succederà da qui a lunedì, quando si unirà a noi, l’unica cosa – e lo sa anche lui – è che lunedì, quando si unirà a noi, sarà tutto sistemato… la sua situazione sarà chiara”. Questi invece i convocati.

Portieri: Chevalier, Maignan, Samba

Difensori: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

Centrocampisti: Doué, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Khéphren Thuram

Attaccanti: Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Mbappé, Marcus Thuram, Olise

