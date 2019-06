Deschamps conferma il futuro di Mendy: “Giocherà nel Real Madrid”

Il 5 maggio vi avevamo raccontato dello sprint del Real Madrid per Ferland Mendy. Nei giorni scorsi erano arrivate conferme sull’imminente arrivo del terzino francese in maglia Merengues e ora ci pensa il ct della Francia, Didier Deschamps a togliere ogni dubbio: “Due anni fa era in seconda divisione e ora giocherà per il Real Madrid. Può giocare su entrambe le fasce, la sua crescita è stata brillante”. Con queste parole in conferenza stampa il tecnico francese ha di fatto annunciato il trasferimento del classe ’95 dal Lione al Real. L’accordo con Lione è totale, mancano le ultime visite mediche e se non ci saranno battute d’arresto, Ferland Mendy sarà un nuovo giocatore di Zidane.

Foto: L’Equipe