Deschamps: “Col Belgio sarà una battaglia. Ci giochiamo un posto in finale”

Didier Deschamps e la sua Francia nella semifinale di Nations League troverà di fronte il Belgio, ecco le parole del ct in conferenza stampa:

“Sarà una battaglia in campo, sul piano tattico, fisico e tecnico, perché ci giochiamo un posto in finale. La rivalità esiste perché siamo paesi vicini, come con la Spagna o con l’Italia. Ma sia tra me e Martinez che tra i giocatori c’è grande rispetto”.

Foto: Twitter Francia