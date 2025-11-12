Deschamps: “Ci sono pochi allenatori francesi e non è perché siamo meno bravi. Sono deluso”

12/11/2025 | 15:35:17

Il ct della Francia Deschamps ha parlato in conferenza stampa, sfogandosi sulla situazione riguardante gli allenatori francesi: “Credo che gli allenatori francesi non siano abbastanza apprezzati, nemmeno in Francia . All’estero ce ne sono sempre meno. Siamo forse meno bravi? Non credo. Forse sono meglio organizzati, in senso lato, certo. In Ligue 1 o Ligue 2, non ho nulla contro gli allenatori stranieri, ma occupano tanti posti. Sono deluso perché ci sono allenatori francesi che hanno le capacità, ma non sono ricercati. Le statistiche ci sono, e non sono belle, ma questo non mette in discussione la qualità dei nostri allenatori”.

Foto: Instagram Francia

