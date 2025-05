Deschamps: “Chi tiferò tra Inter e PSG? Fate sul serio?”

21/05/2025 | 20:30:20

Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dopo l’annuncio della lista dei convocati per la Final Four di Nations League. Il CT francese ha risposto un po’ infastidito alla domanda su chi tiferà nella finale di Champions League del 31 maggio: “Dici sul serio? Dovrai chiedere a qualcuno al Vieux Port! Sono un allenatore e c’è una squadra francese, anche se ho origini marsigliesi… Ovviamente, anche se ho due giocatori coinvolti nell’Inter (Pavard e Thuram, ndr), una vittoria del PSG sarebbe la cosa migliore per il calcio francese”.

Foto: Foto: Instagram francia