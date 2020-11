Deschamps: “Buono l’esordio di Marcus Thuram, ha fatto vedere ottime cose”

Didier Deschamps ha commentato l’esordio di Marcus Thuram con la Francia, avvenuto ieri sera nella brutta sconfitta contro la Finlandia:

“Non si è emozionato e non avevo dubbi perché non fa parte del suo carattere. Ha fatto delle cose buone soprattutto nel primo tempo e con un po’ più di fortuna avrebbe potuto segnare con quel colpo di testa che ha colpito la traversa. Nel secondo tempo è stato un po’ più complicato per tutti, c’erano meno spazi, ma ha fatto vedere ottime cose”

Foto: BeSoccer