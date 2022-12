Deschamps: “Bisogna fare i complimenti a Regragui. Porteremo rispetto agli avversari”

Deschamps, in conferenza stampa, si è easpresso sulla qualità del Marocco e sulle qualità del loro allenatore, in grado di realizzare una vera e propria impresa Nazionale: “Complimenti a Regragui e al suo staff. Hanno realizzato qualcosa di favoloso. Sui dati, oggi, le nuove tecnologie portano ad avere più info sulla propria squadra, sugli avversari. Devi risolverlo. Ci sono alcuni dati che non mi interessano. I dati sono principalmente lì per confermare ciò che ho visto con il mio staff”. Alla domanda se c’è una soluzione per battere il Marocco, Deschamps risponde così: “Faremo in modo di trovarla. Questa squadra ha una capacità difensiva molto buona. Questo non per ridurre questa squadra marocchina a questo aspetto difensivo. Ha un’organizzazione molto buona, molto razionale dove i giocatori si sentono bene. Con giocatori di qualità sul piano offensivo, capaci di far male”.

Foto: Instagram Francia