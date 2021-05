Deschamps: “Benzema? Non sono Babbo Natale, non annuncio sorprese sulle convocazioni”

In un’intervista a Kicker, il ct della Nazionale francese Didier Deschamps ha parlato delle convocazioni in vista dell’Europeo con un riferimento anche a Benzema: “Non sono Babbo Natale, non sono qui per annunciare sorprese. Sto mettendo a punto a poco a poco la lista, perché ho giocatori come Corentin Tolisso, che si stanno ancora riprendendo e non ho ancora tutte le informazioni sul loro stato. Darò la mia lista di calciatori il 18 maggio, ma ci saranno anche altre partite dopo. Ho giocatori che parteciperanno alle due finali europee. Dobbiamo sperare che tutto vada per il verso giusto, perché purtroppo ci sono cose che non possiamo prevedere e non possiamo evitare. Ma l’unica lista che conta è quella che invieremo alla Uefa il primo giugno”.

Sul gruppo all’Europeo con la Francia inserita con Portogallo, Ungheria e Germania: “La rosa dei tedeschi è stata rinnovata, ma sono ancora una squadra forte con molta potenza fisica – ha detto Deschamps – La Germania ha anche molti giocatori creativi che non hanno necessariamente lo stesso profilo dei loro predecessori. Alcuni giocatori chiave sono spariti, ma la qualità rimane. l’esperienza non arriva con lo schiocco di un dito, quindi ci vuole un po’ di tempo”.

Foto: L’Equipe