Deschamps: “Benzema? Abbiamo risolto in 3 minuti, mi ha detto cose forti”

Il CT francese Didier Deschamps è intervenuto a RMC Sport, nel corso di Top of the Foot, spiegando in che modo e per quale ragione è avvenuto il dietrofront riguardo alla convocazione dell’attaccante: “Prima di tutto ci tengo a precisare che se l’ho chiamato in Nazionale è perché ho una profonda convinzione che possa servire a questa Francia. Le mie sono state esclusivamente scelte dettate dall’aspetto sportivo. Perdono? Non direi, è una parola grossa. Semplicemente si creano delle situazioni con determinati calciatori. Ma in ogni caso le scelte sono solo di carattere sportivo, per il bene della squadra, mai personali. Se abbiamo parlato? Certo. In ogni caso posso dire che abbiamo parlato di tutto. Avevamo molte cose da dirci. Non solo di calcio, ma anche sulla famiglia e altre cose personali. Posso dire che Karim mi ha detto cose forti e che in 3 minuti era tutto risolto. Anche se poi la nostra conversazione è andata avanti credo almeno due ore”.