Deschamps: “Avrei dovuto fare scelte diverse fin dall’inizio della partita. Auguro il meglio alla nazionale francese e a Zidane”

19/07/2026 | 11:14:54

Il commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps ha parlato nella conferenza stampa post partita del match perso contro l’Inghilterra. Queste le sue parole:

“È stata una giornata molto insolita, anche se io e il mio staff eravamo concentrati sulla preparazione della partita. Arrivare terzi sarebbe stato meglio, ma purtroppo non è stato possibile dopo il disastroso primo tempo. Mi sono sentito un po’ frustrato. Con orgoglio e determinazione, abbiamo quasi spostato una montagna insormontabile. Il secondo tempo è più rappresentativo della nazionale francese, di ciò di cui questa nazionale francese è stata capace in questo Mondiale: giocare un buon calcio, segnare molti gol, con Kylian a guidare la squadra. La delusione è grande dopo questa partita per il terzo posto, ma abbiamo affrontato una squadra migliore. Le parole di Rabiot che ha denunciato un comportamento inaccettabile in partita? Non ho intenzione di regolare i conti oggi. I giocatori lo sanno benissimo. Non voglio puntare il dito contro nessuno. Certamente, come ha detto Kylian, avevano bisogno di tempo per metabolizzare l’accaduto. Ma è stato un mio errore; avrei dovuto fare scelte diverse fin dall’inizio della partita, si può dire, e forse le cose sarebbero andate meglio. Ognuno viene giudicato in base alla propria prestazione. Ovviamente, alcuni giocatori avrebbero potuto fare meglio. Auguro loro tutto il meglio. L’eredità che lascerò al mio successore Zidane? Il potenziale c’è; ci sono giocatori fantastici che cresceranno grazie a questa esperienza. Tutto è pronto perché questa nazionale francese rimanga ai massimi livelli. Non auguro loro alcuna sfortuna; auguro il meglio alla nazionale francese e al mio successore. Quel che è certo è che, come ho detto, dopo diventerò un tifoso silenzioso”.

Foto: Instagram Francia

