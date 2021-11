Deschamps: “Auguro a Benzema di vincere il Pallone d’oro. Non dobbiamo sottovalutare il Kazakistan”

Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia: “Quello che conta è raggiungere il nostro obiettivo e qualificarci per il Mondiale. Tutta la mia energia e la mia attenzione è riposta in questo. Non dobbiamo pensare di essere già qualificati perché affrontiamo il Kazakistan. Arriveremo a questa partita con tutta la nostra forza e la voglia di vincere. Benzema è un candidato molto serio per vincere il Pallone d’oro e questo è quel che gli auguro, per tutto quello che ha ottenuto con il Real Madrid e con noi”.

FOTO: Twitter Francia