Deschamps annuncia: “Domani calerà il sipario con la Francia. Mi mancherà tutto”

17/07/2026 | 21:00:19

Didier Deschamps, CT della Francia, ha ufficializzato in conferenza stampa il suo addio alla Nazionale francese dopo 14 anni. La finale per il terzo posto con l’Inghilterra di domani, sarà la sua ultima in panchina.

Le sue parole: “La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata, ha preso 25 anni della mia vita e questo lascia il segno. Mi restano ricordi indimenticabili, ma l’importante è sempre ciò che ci aspetta. So che domani calerà il sipario; nessuno piangerà qui, ma la nazionale francese mi mancherà. Ho avuto il privilegio, per 14 anni, di vivere momenti magici ma anche difficili. Ma la vita continua, sono di indole positiva, so che andrà bene anche d’ora in poi”.

Deschamps sulla sfida all’Inghilterra: “Non abbiamo più voglia di giocare di quanta ne abbiano gli inglesi, ma quando si fa parte della Nazionale francese si hanno dei doveri. Faremo di tutto affinché tutto vada per il meglio. Abbiamo una responsabilità nei confronti di milioni di francesi”.

Il nome del successore di Deschamps è Zinedine Zidane, ormai noto da tempo.

Foto: Instagram Francia