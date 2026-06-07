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Deschamps: “Anche la Francia ha vissuto anni bui, come l’Italia ora. Triste vedere Juve e Milan fuori dalla Champions”

07/06/2026 | 15:30:05

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Il CT della Nazionale francese, Didier Deschamps, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sullo stato di salute della Serie A e del calcio italiano: “Fa sempre parte dei migliori campionati d’Europa. Poi è chiaro che ai miei tempi l’Italia era la prima scelta e oggi non è più così, rispetto a Inghilterra, Germania o Spagna. I risultati dei club italiani in Europa non sono buoni e non voglio entrare sulla situazione della Nazionale. Ma anche noi francesi abbiamo saltato due Mondiali di fila e io l’ho vissuto da giocatore. Sono triste nel vedere istituzioni come Milan e Juventus fuori dalla Champions. Ci saranno certamente delle ragioni. Ma l’Italia resta l’Italia, e ci sono comunque tanti giocatori e allenatori di alto livello in Serie A”.
Foto: Instagram Francia