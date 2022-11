Deschamps: “La Danimarca ha qualità. Con l’Australia abbiamo sbagliato tanto”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Francia-Danimarca, Didier Deschamps ha voluto chiarire alcune cose. “Posso fare tutto. Oltre al gol, contro l’Australia abbiamo sbagliato in quattro situazioni, dove dobbiamo gestire meglio le cose. Ci sta che sia capitato solo contro l’Australia, ma sono comunque quattro situazioni… Ci sono ovviamente delle cose che possiamo migliorare ogni volta, anche se abbiamo mostrato tante qualità in fase offensiva. L’ideale per tutte le squadre è essere pericolose e non subire gol. Facciamo in modo di avvicinarci alla partita perfetta. Poi, se cambierò o meno lascio a voi dibattere” dichiara il ct Francese. “È una squadra sottovalutata rispetto al suo valore reale. Ci hanno fatto soffrire molto, domani dovremo invertire questa tendenza. Noi li conosciamo, loro ci conoscono, ma le partite di giugno, di settembre e quella di domani sono diverse tra di loro per il momento che stanno vivendo le due squadre”, le parole sul potenziale della Danimarca.

Foto: Instagram Francia