Desailly su Benzema: “Ha saputo mettersi alla prova dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. E’ incredibile quello che sta facendo al Real”

Marcel Desailly ha parlato del suo connazionale Benzema: “Ha saputo mettersi alla prova dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, dopo essersi messo a disposizione del portoghese quando giocavano insieme. Ha dimostrato quotidianamente di essere migliore di giocatori come Higuaín o Morata, alla fine è rimasto lui. Florentino Pérez si è fidato di lui e in alcune statistiche ha superato Ronaldo. È incredibile quello che sta facendo, anche se i suoi meriti spesso non vengono riconosciuti”.

FOTO: Twitter UCL