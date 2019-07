Kastriot Dermaku è un nuovo giocatore del Parma. Come preannunciato in esclusiva lo scorso 7 giugno, il difensore ex Cosenza si trasferisce nel club ducale dopo essersi svincolato dalla squadra calabrese. Per Dermaku, 32 presenze e una rete nella scorsa stagione, contratto quadriennale.

Fonte foto: Twitter Parma