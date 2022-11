Derby di Siviglia infuocato. 3 espulsioni in 5 minuti

Ieri si è giocato il caldissimo derby di Siviglia tra Betis e appunto Siviglia terminato con un pareggio che non accontenta nessuno. La squadra di Sampaoli rimane in zona retrocessione non riuscendo ad uscire da questo momento di netta difficoltà. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1 con l’autogol di Jesus Navas al 43′ e con un tiro da fuori area di Gudelj al 81′. Polemiche nel post partita però. Montiel si fa cacciare fuori al 38′ minuto per un brutto fallo nella corsia laterale, ma in due minuti il Betis risponde prima con una gomitata di Fekir e poco dopo con una ingenuità di Iglesias che lascia i suoi i 9 per tutto il secondo tempo.

Foto: Sito Siviglia