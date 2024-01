È già febbre Coppa Italia a Roma, dove allo stadio Olimpico mercoledì prossimo 10 gennaio si sfideranno Lazio e Roma, in gara secca per i quarti di finale. Sarà la Lazio la società ospitante.

È già febbre derby in Capitale, con oltre 30 Milà biglietti già staccati, code lunghissime ai botteghini e siti in tilt. Si prevede ovviamente il sole out per questa gara così sentita.

Foto Wikipedia