Derby di Milano, rossoneri avanti con Reijnders dopo i primi 45′. Annullati due gol all’Inter

Il primo tempo del derby tra Milan e Inter termina 1-0.

Parte fortissima l’Inter, che si vede annullato un gol di Dimarco per un fuorigioco precedente di Lautaro Martinez, al 7′. Partita vivissima con occasioni in entrambe le squadre: Pulisic impegna Sommer all’11’, risponde Barella pochi istanti dopo con un tiro da fuori, scaturito al termine di una bellissima costruzione di squadra. Al 25′ Benjamin Pavard anticipa in area Rafael Leao, lanciato in verticale. Proteste del Milan nell’immediato, ma zero dubbi per l’arbitro Chiffi: peraltro, l’attaccante portoghese partiva in posizione di offside. Al 33′, altro gol annullato all’Inter, con dinamiche similari al primo. Dimarco prolunga per Barella, partito in offside. A quel punto il passaggio a rimorchio per Lautaro e il suo destro vincente non valgono, si rimane sullo 0-0. Un minuto dopo protagonista nuovamente il capitano nerazzurro, che spara alto con una conclusione al volo. L’Inter inizia ad alzare i giri, e nei 5 minuti successivi mette a referto tre occasioni importanti. Risposta di Reijnders alle porte del 40′, con una conclusione di destro dalla distanza che costringe Sommer al volo. Allo scadere arriva il gol di Reijnders: break dei rossoneri che scappano palla al piede con Theo, che a sua volta prolunga per Leao. Il portoghese crossa teso al centro, pallone respinto centralmente da Sommer. Il primo ad avventarsi è proprio l’olandese, che scaglia il suo destro all’incrocio e sblocca il derby.

Foto: Instagram Reijnders