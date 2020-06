Derby County, Widsom accoltellato durante una rapina: attualmente è in ospedale

Il difensore del Derby County (squadra militante in Championship), Andre Wisdom, è stato pugnalato e derubato mentre usciva dalla sua auto, in occasione di una visita a un familiare. L’episodio è avvenuto in un sobborgo di Liverpool, nel Merseyside, poche ore dopo la celebrazione della promozione in Premier League.

Il club inglese ha dichiarato in un comunicato come Andre Wisdom sia stato vittima di un agguato e di una rapina riportando ferite che lo hanno costretto al ricovero in ospedale.