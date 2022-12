Depay: “Van Gaal ha portato più disciplina. Siamo una squadra forte grazie a lui”

Memphis Depay ha parlato del rapporto con Van Gaal e delle qualità del suo allenatore, in grado di aver rinnovato una Nazionale, ai tempi, allo sbando. Queste le dichiarazioni di Memphis: “Lo si vede dai risultati che abbiamo ottenuto, non abbiamo ancora perso una partita in questo Mondiale. Penso che abbia portato più disciplina e rispetto, questo è importante per avere risultati in un torneo di questo livello. Tutti conoscono le qualità del mistere il suo carattere, penso che abbia i requisiti per costruire una squadra molto forte. Crea mentalità di spessore nella squadra ed è molto lucido”.

Foto: Instagram Depay